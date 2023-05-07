Окупанти здійснили за добу 39 атак на сході України, обстрілюють Бахмут фосфорними боєприпасами - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України.

"Ведуться важкі бої за міста Бахмут і Мар'їнка. Загалом протягом доби ворог здійснив 39 атак", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Бахмут окупанти обстрілюють запальними та фосфорними боєприпасами. "Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Хромового, Іванівського, Часового Яру та Ступочок... На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав... На Мар'їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, на куп'янському, лиманському та шахтарському напрямках противник наступальних дій у неділю не проводив. На запорізькому та херсонському напрямках продовжує вести оборонні дії. На волинському та поліському напрямках - без суттєвих змін.