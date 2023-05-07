Єрмак поінформував Саллівана про поточну ситуацію на фронті, підготовку ЗСУ до звільнення територій і потреби армії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час телефонної розмови поінформував радника президента США з питань безпеки Джейка Саллівана про поточну ситуацію на фронті.

Як повідомляє пресслужба президента, Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Зокрема, він поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті, підготовку підрозділів сил оборони до звільнення від окупантів українських територій, а також про нагальні потреби українського війська.

Сторони також обговорили "формулу миру" президента України Володимира Зеленського.

Єрмак подякував команді президента США Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу та американському народові за послідовну всебічну підтримку України в боротьбі з державою-агресором заради збереження свободи, поваги до міжнародного права та відновлення справедливого миру в Європі та світі.