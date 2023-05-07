Із Енергодара за наявності російських паспортів окупанти евакуюють жителів на бази відпочинку Бердянська і Чорноморська

Із Енергодара за наявності російських паспортів окупанти евакуюють жителів на бази відпочинку Бердянська і Чорноморська, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти проводять евакуацію місцевих мешканців з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області в напрямку населених пунктів Бердянськ і Приморськ на місцеві бази відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. Причому насамперед потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації.

Також повідомляється, що окупанти облаштували черговий польовий госпіталь в одному із сіл Старобільського району Луганської області для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Там на лікуванні перебуває до 70 осіб.