Події

07:42 07.05.2023

ЗС України за добу відбили близько 50 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

2 хв читати
ЗС України за добу відбили близько 50 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Збройні сили України за добу відбили близько 50 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут і Мар'їнка. Загалом за минулу добу ворог здійснив близько 50 атак", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника.

На сіверському та слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст та Леонівка Чернігівської області; Українське, Рівне, Сопич, Бояро-Лежачі та Волфине Сумської області, а також Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії Синьківки. Обстріляв Красне Перше, Митрофанівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Синьківку, Піщане, Вишневе та Стельмахівку Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Веселе, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Бердичі, Авдіївку, Сєверне, Карлівку, Нетайлове та Первомайське на Донеччині.

На мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку ворожих наступальних дій не фіксувалося. Окупанти обстріляли Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Поміж тим, обстріляв, зокрема, Бурлацьке, Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золоту Балку, Антонівку та місто Херсон. Завдав авіаударів по населених пунктах Веселе і Козацьке Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 07.05.2023
ЗС України ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 БПЛА за добу

ЗС України ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 БПЛА за добу

07:52 07.05.2023
ЗС України за добу ліквідували сім ворожих ударних і вісім розвіддронів

ЗС України за добу ліквідували сім ворожих ударних і вісім розвіддронів

07:45 07.05.2023
Із Енергодара за наявності російських паспортів окупанти евакуюють жителів на бази відпочинку Бердянська і Чорноморська

Із Енергодара за наявності російських паспортів окупанти евакуюють жителів на бази відпочинку Бердянська і Чорноморська

19:29 06.05.2023
Ворог за добу здійснив понад 30 атак на бахмутському та мар'їнському напрямках

Ворог за добу здійснив понад 30 атак на бахмутському та мар'їнському напрямках

19:23 06.05.2023
ЗС України за добу ліквідували чотири ударні "шахеди" ворога і два розвіддрони

ЗС України за добу ліквідували чотири ударні "шахеди" ворога і два розвіддрони

08:16 06.05.2023
ЗС України за добу знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 артсистем і 14 БПЛА

ЗС України за добу знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 артсистем і 14 БПЛА

07:39 06.05.2023
Українська авіація за добу завдала десять ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала десять ударів по районах зосередження противника

07:16 06.05.2023
За добу окупанти завдали 57 ракетних та авіаударів, здійснили 82 обстріли із РСЗВ

За добу окупанти завдали 57 ракетних та авіаударів, здійснили 82 обстріли із РСЗВ

07:10 06.05.2023
Місцевих жителів Старобільська, які відмовилися від російського паспорта, примусово виселяють із будинків

Місцевих жителів Старобільська, які відмовилися від російського паспорта, примусово виселяють із будинків

07:05 06.05.2023
ЗС України за добу відбили близько 50 ворожих атак

ЗС України за добу відбили близько 50 ворожих атак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ підтверджує початок евакуації жителів Енергодара

ЗС України ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 БПЛА за добу

Росіяни скинули вибухівку з БпЛА, що спричинило загибель піротехніків ДСНС у Херсонській області

СБУ офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля Прилєпіна

Ми повернемо всіх наших людей із російської неволі - Зеленський про повернення полонених

ОСТАННЄ

Рівень водопілля в Дніпрі на території столиці знизився на 4 см - КМВА

МАГАТЕ підтверджує початок евакуації жителів Енергодара

Ворожа ракета С-300 потрапила на територію одного з автопарків у Балаклії - голова ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів Балаклії постраждали 5 осіб - Єрмак

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, магазин і пам'ятник

Окупанти вночі атакували ракетами Х-22 Миколаївську область, є пошкодження

Окупанти випустили 237 снарядів по Херсонській області, загинуло шестеро людей, поранено чотирьох

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Нікополя загинула літня жінка, троє поранені

У неділю на вул. Сирецькій у Києві перекриють рух транспорту у зв'язку з ремонтом дороги

Окупанти здійснили вісім обстрілів Дніпропетровської області, постраждали семеро людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА