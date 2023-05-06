Події

20:11 06.05.2023

Зеленський привітав Короля Чарльза і королеву Каміллу з коронацією

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Зеленський привітав Короля Чарльза і королеву Каміллу з коронацією

Президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Каміллу з коронацією на престол.

"Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я памʼятаю нашу розмову, я памʼятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!", - сказав також Зеленський.

 

 

Теги: #чарльз #велика_британія #коронація

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