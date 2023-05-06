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19:56 06.05.2023

Зеленський наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів

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Зеленський наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в суботу з делегацією американського штату Юта наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів, повідомила пресслужба глави держави.

Зазначається, що американську делегацію очолив президент Сенату штату Стюарт Адамс. До її складу також увійшли представники бізнесу та благодійних організацій.

Зеленський наголосив на важливості таких візитів, які є сигналами підтримки України як на загальнодержавному рівні, так і на регіональному.

Глава держави високо оцінив висловлену представниками штату Юта повну й безумовну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

"Хотів би подякувати від імені українського народу, адже всі ми відчуваємо, що від самого початку повномасштабної війни, від самого початку російської агресії наше суспільство відчуває і покладається на вашу підтримку - підтримку США", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що США допомагають нашій країні не лише на рівні федерального уряду, а й на рівні окремих штатів.

"Ідеться, серед іншого, про проєкти з відновлення житла, допомоги внутрішньо переміщеним особам, надання гуманітарної підтримки", - ідеться у повідомленні пресслужби.

 

 

 

Теги: #сша #делегація #зеленський

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