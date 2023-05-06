Події

16:31 06.05.2023

На Харківщині трактор наїхав на міну, тракториста госпіталізовано

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У суботу, 6 травня, на полі поблизу с. Затишшя Харківської області, трактор підірвався на міні. Затишшя Харківської області, трактор підірвався на протитанковій міні.

"Унаслідок вибуху 43-річний тракторист дістав тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Це вже третій випадок підриву тракторів на Харківщині за тиждень. Попередні два сталися поблизу с.Погонівка. Внаслідок цього постраждали та були госпіталізовані 58-річний та 37-річний трактористи.

Теги: #трактор #міна #харківська_область

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