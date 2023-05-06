На Харківщині трактор наїхав на міну, тракториста госпіталізовано

У суботу, 6 травня, на полі поблизу с. Затишшя Харківської області, трактор підірвався на міні. Затишшя Харківської області, трактор підірвався на протитанковій міні.

"Унаслідок вибуху 43-річний тракторист дістав тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Це вже третій випадок підриву тракторів на Харківщині за тиждень. Попередні два сталися поблизу с.Погонівка. Внаслідок цього постраждали та були госпіталізовані 58-річний та 37-річний трактористи.