Події

12:54 06.05.2023

У РФ підірвали авто письменника Прилєпіна, він поранений - ЗМІ

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У РФ підірвали авто письменника Прилєпіна, він поранений - ЗМІ

У Нижньогородській області підірвали авто з прокремлемлівським письменником та ідеологом терору проти України Захаром Прилєпіним, повідомляють росЗМІ.

Прилєпін перебував у сімейній поїздці в селі Піонерське Нижегородської області. Під час руху автомобіль, у якому був Прилєпін, вибухнув, водій загинув, письменник поранений і госпіталізований.

За попередніми даними, у днище машини було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Тим часом пресслужба Прилєпіна після появи повідомлень про вибух його автомобіля заявила, що з письменником все гаразд.

Теги: #вибух #прилепин

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