Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро людей, троє поранено

За минулу добу внаслідок обстрілів Донецької області загинуло п'ятеро мирних жителів, поранення дістали 3 особи, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 5 травня росіяни вбили 5 жителів Донбасу: 3 в Авдіївці, 1 у Предтечиному та 1 у Костянтинівці. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 загиблого в Лимані. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав голова ОВА в телеграм-каналі у суботу вранці.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.