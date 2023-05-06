ЗС України за добу знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 артсистем і 14 БПЛА

За минулу добу, ЗСУ знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 бронемашин, 14 артсистем, 2 РСЗВ, 2 ППО, 14 БПЛА і 22 одиниці автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 193770 (+560) осіб ліквідовано, танків - 3717 (+7) од, бойових броньованих машин - 7238 (+14) од, артилерійських систем - 2992 (+14) од, РСЗВ - 552 (+2) од, засоби ППО - 306 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2554 (+14), крилаті ракети - 947 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5936 (+20) од, спеціальна техніка - 375 (+2)", - ідеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.