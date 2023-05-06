Події

08:16 06.05.2023

ЗС України за добу знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 артсистем і 14 БПЛА

1 хв читати
ЗС України за добу знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 артсистем і 14 БПЛА

За минулу добу, ЗСУ знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 бронемашин, 14 артсистем, 2 РСЗВ, 2 ППО, 14 БПЛА і 22 одиниці автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 193770 (+560) осіб ліквідовано, танків - 3717 (+7) од, бойових броньованих машин - 7238 (+14) од, артилерійських систем - 2992 (+14) од, РСЗВ - 552 (+2) од, засоби ППО - 306 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2554 (+14), крилаті ракети - 947 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5936 (+20) од, спеціальна техніка - 375 (+2)", - ідеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 06.05.2023
Українська авіація за добу завдала десять ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала десять ударів по районах зосередження противника

07:16 06.05.2023
За добу окупанти завдали 57 ракетних та авіаударів, здійснили 82 обстріли із РСЗВ

За добу окупанти завдали 57 ракетних та авіаударів, здійснили 82 обстріли із РСЗВ

07:10 06.05.2023
Місцевих жителів Старобільська, які відмовилися від російського паспорта, примусово виселяють із будинків

Місцевих жителів Старобільська, які відмовилися від російського паспорта, примусово виселяють із будинків

07:05 06.05.2023
ЗС України за добу відбили близько 50 ворожих атак

ЗС України за добу відбили близько 50 ворожих атак

19:24 05.05.2023
Українська авіація за добу завдала шести ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала шести ударів по районах зосередження противника

19:13 05.05.2023
Українські підрозділи за добу відбили понад 30 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Українські підрозділи за добу відбили понад 30 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

08:20 05.05.2023
ЗС України ліквідували 620 окупантів, 3 танки і 16 артсистем за добу

ЗС України ліквідували 620 окупантів, 3 танки і 16 артсистем за добу

07:15 05.05.2023
ЗС України відбили близько 60 ворожих атак на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбили близько 60 ворожих атак на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

08:27 04.05.2023
У Генічеському районі Херсонщини триває примусова паспортизація громадян України

У Генічеському районі Херсонщини триває примусова паспортизація громадян України

07:57 04.05.2023
ЗС України знищили 650 окупантів, 5 танків, 16 артсистем, 4 ППО і 18 БПЛА

ЗС України знищили 650 окупантів, 5 танків, 16 артсистем, 4 ППО і 18 БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знищено вісім Shahed-136/131 та один Х-47 "Кинджал" - Повітряні сили ЗСУ

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро людей, троє поранено

Компанія BlackRock опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України - зустріч із Зеленським

ОСТАННЄ

Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО

Суд Берліна дозволив українські прапори 8 і 9 травня, російські - під забороною

У Київській області водій агрофірми підірвався на протитанковій міні

Росіяни випустили по Нікополю понад 40 снарядів, поранено три людини

Ювенальні прокурори: 480 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Унаслідок російських обстрілів залишається знеструмленою частина споживачів у семи областях

Залужний: Піхота - це основа війська. Дякую кожному!

Знищено вісім Shahed-136/131 та один Х-47 "Кинджал" - Повітряні сили ЗСУ

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА