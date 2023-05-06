Компанія BlackRock опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України - зустріч із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock.

"Сторони обговорили деталі створення інвестиційного фонду з відновлення економіки України із залученням публічного і приватного капіталу", - повідомила в п'ятницю пресслужба Офісу президента.

За підсумками зустрічі Міністерство економіки України підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

Основна мета створення фонду - залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проєктів в Україні.

Як заявив під час зустрічі Зеленський, за час незалежності в Україну не приходив по-справжньому великий і стратегічний приватний капітал в обсягах, які б відповідали масштабам і можливостям країни. "Це буде потужний сигнал для покращення інвестиційного клімату. Це важливо не лише для наших людей, для нашого суспільства, а й для бізнесу, для підприємців за кордоном. Зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ми не мали таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо започаткувати такий процес", - сказав Глава держави.

За його словами, для прозорості та успішності реалізації проєкту Україна залучає найкращі фінансові та консалтингові організації у світі: BlackRock, JP Morgan, McKinsey.

Президент наголосив, що започаткування та запуск фонду дасть змогу залучити капітал і розпочати відновлення економіки країни та створення нових підприємств одразу після припинення активних бойових дій. "Ми зможемо запропонувати цікаві проєкти для інвестицій в енергетиці, безпеці, сільському господарстві, логістиці, інфраструктурі, медицині, ІТ, а також у багатьох інших галузях. Ми хочемо, щоб приходили глобальні партнери, які можуть давати нам великі інвестиції", - зазначив Зеленський.

Керуючий директор, глобальний керівник групи фінансових та стратегічних інвесторів (FSIG) BlackRock та FMA Чарльз Хатамі акцентував: "Це історичний момент, чи не найбільша можливість об’єднати приватний і державний сектори в той час, коли технічні інновації можуть стати каталізатором подальшого розвитку. Думаю, що ви зможете зробити свій внесок у глобальну економіку, використати інновації".