Резніков озвучив сім очікувань від саміту НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує, що рішення Вільнюського саміту передбачатиме прихильність НАТО до членства України в альянсі та гарантуванні безпеки до вступу в нього, повідомляє "Голос Америки" у п'ятницю.

Міністр вважає, що "Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства". Також він наголосив на гарантіях безпеки України від НАТО, які діють до вступу України в Альянс.

Резніков наголосив на важливості готовності НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, необхідне продовження прихильності НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включно з ППО, далекобійною артилерією, боєприпасами, танками і бойовими літаками. Крім того, важлива оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет країни. Водночас акцентується на створенні механізму кризових консультацій з Україною в рамках статті 4 Статуту НАТО.

Резніков упевнений у необхідності переформатування Комісії НАТО-Україна в Раду НАТО-Україна з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.