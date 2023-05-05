Події

21:21 05.05.2023

Шмигаль у Великій Британії обговорив головні пріоритети майбутньої Конференції з питань відновлення України

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Шмигаль у Великій Британії обговорив головні пріоритети майбутньої Конференції з питань відновлення України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Лондоні обговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі основні пріоритети майбутньої Конференції з питань відновлення України.

"Україна має намір зосередитися на трьох напрямах: швидке відновлення, залучення приватного бізнесу до відновлення та розвитку України, реалізація реформ. Розраховуємо на високу зацікавленість британських компаній і конкретні домовленості", - написав прем'єр міністр у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він додав, що очікує підтримки Великої Британії на Вільнюському саміті НАТО. "Українська армія на практиці освоює стандарти Альянсу і після перемоги готова ділитися успішним бойовим досвідом із союзниками", - наголосив Шмигаль.

 

 

 

Теги: #україна #велика_британія #відновлення

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