Шмигаль у Великій Британії обговорив головні пріоритети майбутньої Конференції з питань відновлення України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Лондоні обговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі основні пріоритети майбутньої Конференції з питань відновлення України.

"Україна має намір зосередитися на трьох напрямах: швидке відновлення, залучення приватного бізнесу до відновлення та розвитку України, реалізація реформ. Розраховуємо на високу зацікавленість британських компаній і конкретні домовленості", - написав прем'єр міністр у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він додав, що очікує підтримки Великої Британії на Вільнюському саміті НАТО. "Українська армія на практиці освоює стандарти Альянсу і після перемоги готова ділитися успішним бойовим досвідом із союзниками", - наголосив Шмигаль.