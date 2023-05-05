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20:46 05.05.2023

Україна отримала потужне посилення ЗСУ зброєю за підсумками держвізитів до Гельсінкі та Гааги

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Україна отримала потужне посилення ЗСУ зброєю за підсумками держвізитів до Гельсінкі та Гааги

Україна отримала потужне посилення своїх Збройних сил зброєю за підсумками державних візитів до Гельсінкі та Гааги, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення", - заявив президент у відеозверненні.

Також, за словами Зеленського, ці візити посприяли більшому прогресу щодо майбутнього членства України в НАТО та ЄС, а також щодо відповідальності Росії за агресію.

Потужні позитивні результати, зазначив він, дала і дипломатична робота цього тижня з представниками США, Бахрейну, Фінляндії, Швеції, Данії, Ісландії, Канади, Нової Зеландії, Африканського Союзу, Коморських Островів, а також із партнерами з благодійної платформи UNITED24.

 

Теги: #зброя #постачання #партнери

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