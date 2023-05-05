Українські підрозділи за добу відбили понад 30 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Російський агресор не відмовляється від планів з окупації України та продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділи сил оборони України протягом доби відбили більш як 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі й далі перебувають визначені підрозділи ЗС РФ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Григорівка, Іванівське та Нью-Йорк.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не досяг.

На мар'їнському напрямку протягом доби українські захисники відбили численні атаки противника в районі Мар'їнки.

На лиманському та шахтарському напрямках протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

РФ продовжує застосовувати тактику терору. За п'ятницю, 5 травня, противник завдав двох ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Обстрілів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошують у Генштабі.