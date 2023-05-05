Події

18:02 05.05.2023

Естонія виступає за надання Україні на саміті НАТО у Вільнюсі чіткої програми дій щодо вступу до альянсу - глава МЗС

1 хв читати
Естонія виступає за надання Україні на саміті НАТО у Вільнюсі чіткої програми дій щодо вступу до альянсу - глава МЗС

Метою Естонії на саміті НАТО у Вільнюсі є надання Україні чіткої програми дій щодо вступу до альянсу, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна (Margus Tsahkna) у п'ятницю в Брюсселі на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Вони обговорили подальшу підтримку альянсом України та підготовку до Вільнюського саміту, який відбудеться у липні, повідомила пресслужба МЗС.

"Як нещодавно побажав президент України Володимир Зеленський у Фінляндії, ми також хочемо, щоб Україна стала 33 повноправним членом оборонного альянсу після Швеції", - сказав Тсахкна.

За його словами, "єдина гарантія безпеки України - це членство в НАТО".

Міністр також заявив, що країни альянсу мають розпочати реалізацію нової стратегії НАТО, узгодженої минулого року в Мадриді.

"У новій ситуації з безпекою всі союзники мають збільшити свої видатки на оборону до 2,5% ВВП до 2030 року. Видатки Естонії на оборону вже наступного року перевищать 3% ВВП", - повідомив глава МЗС.

Крім того, він висловив сподівання, що Туреччина та Угорщина ратифікують членство Швеції в альянсі до наміченого на липень саміту НАТО у Вільнюсі.

Теги: #нато #україна #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 05.05.2023
Україна і Болгарія розроблять декларацію про двосторонню торгівлю соняшниковою олією

Україна і Болгарія розроблять декларацію про двосторонню торгівлю соняшниковою олією

07:26 05.05.2023
Міністр оборони Туреччини очікує продовження зернової угоди й анонсував технічну зустріч сторін 5 травня

Міністр оборони Туреччини очікує продовження зернової угоди й анонсував технічну зустріч сторін 5 травня

03:37 05.05.2023
"Нібулон" має намір розширити потужності філії в порту Ізмаїла

"Нібулон" має намір розширити потужності філії в порту Ізмаїла

02:29 05.05.2023
Окупанти 14 разів обстріляли Сумську область, є руйнування та поранений

Окупанти 14 разів обстріляли Сумську область, є руйнування та поранений

01:31 05.05.2023
Встановлюються причини проблеми БпЛА Bayraktar TB2, який збили в Київській області

Встановлюються причини проблеми БпЛА Bayraktar TB2, який збили в Київській області

01:28 05.05.2023
Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

01:21 05.05.2023
Ділові очікування на будівельному ринку України на ІІ кв. покращали на 4,1 в.п.

Ділові очікування на будівельному ринку України на ІІ кв. покращали на 4,1 в.п.

17:39 04.05.2023
Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні

08:32 04.05.2023
Окупанти збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до 11 одиниць

Окупанти збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до 11 одиниць

21:52 03.05.2023
США виділять пакет військової допомоги Україні на $300 млн із боєприпасами для HIMARS і артилерії, протитанковими озброєннями

США виділять пакет військової допомоги Україні на $300 млн із боєприпасами для HIMARS і артилерії, протитанковими озброєннями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За рік роботи платформа United24 зібрала понад $325 млн внесків

МЗС України направило ноту Польщі у зв'язку з блокуванням ПП "Дорогуськ - Ягодин"

Данія і Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Фукуяма та Нобелівський лауреат Пол Нерс стали новими амбасадорами платформи UNITED24 - Зеленський

Ворог щосили намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня - Маляр

ОСТАННЄ

За рік роботи платформа United24 зібрала понад $325 млн внесків

МЗС України направило ноту Польщі у зв'язку з блокуванням ПП "Дорогуськ - Ягодин"

Одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть у Києві можна в районних Центрах надання адміністративних послуг

Данія і Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Кличко та мер Брюсселя посадили перші дерева на Алеї друзів Києва на Володимирській гірці

Фукуяма та Нобелівський лауреат Пол Нерс стали новими амбасадорами платформи UNITED24 - Зеленський

Президент Чехії подарував Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева

Посол Франції приїхав до Кривого Рогу

До України повернулася антарктична експедиція, відправлена на станцію "Академік Вернадський" невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ

Глава МЗС Бахрейну відвідав Ірпінь і Гостомель, а також провів півторагодинні переговори з Кулебою про співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА