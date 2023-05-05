Естонія виступає за надання Україні на саміті НАТО у Вільнюсі чіткої програми дій щодо вступу до альянсу - глава МЗС

Метою Естонії на саміті НАТО у Вільнюсі є надання Україні чіткої програми дій щодо вступу до альянсу, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна (Margus Tsahkna) у п'ятницю в Брюсселі на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Вони обговорили подальшу підтримку альянсом України та підготовку до Вільнюського саміту, який відбудеться у липні, повідомила пресслужба МЗС.

"Як нещодавно побажав президент України Володимир Зеленський у Фінляндії, ми також хочемо, щоб Україна стала 33 повноправним членом оборонного альянсу після Швеції", - сказав Тсахкна.

За його словами, "єдина гарантія безпеки України - це членство в НАТО".

Міністр також заявив, що країни альянсу мають розпочати реалізацію нової стратегії НАТО, узгодженої минулого року в Мадриді.

"У новій ситуації з безпекою всі союзники мають збільшити свої видатки на оборону до 2,5% ВВП до 2030 року. Видатки Естонії на оборону вже наступного року перевищать 3% ВВП", - повідомив глава МЗС.

Крім того, він висловив сподівання, що Туреччина та Угорщина ратифікують членство Швеції в альянсі до наміченого на липень саміту НАТО у Вільнюсі.