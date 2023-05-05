Події

12:50 05.05.2023

На станції метро "Оболонь" 7 травня запрацює вестибюль у напрямку "Мінської", вестибюль у напрямку "Почайної" буде зачинено

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На станції метро "Оболонь" 7 травня запрацює вестибюль у напрямку "Мінської", вестибюль у напрямку "Почайної" буде зачинено

У неділю на станції "Оболонь" розпочне роботу вестибюль у напрямку станції "Мінська", вестибюль у напрямку "Почайної" буде зачинено, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"У неділю, 7 травня, на станції метро "Оболонь" запрацює вестибюль №1 - у напрямку станції "Мінська". А вестибюль №2 в напрямку станції "Почайна" буде зачинено", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

Зазначено, що ці зміни в режимі роботи станції "пов'язані з ремонтом підземних пішохідних переходів, що перебувають на балансі КП "ШЕУ" Оболонського району.

Станція метро "Оболонь" перевозить пасажирів із 5:29 до 22:29. Як укриття вона працює цілодобово.

Теги: #метро #київ

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