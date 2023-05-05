Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

Прессекретар з питань закордонних справ та політики безпеки ЄС Петер Стано прокоментував нещодавні наслідки обстрілу України російськими окупантами і наголосив, що Євросоюз не дасть уникнути покарання нікому з військового командування РФ, повідомили на сайті Дипломатичної служби ЄС у п'ятницю.

"Це безрозсудне вбивство мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури має бути негайно припинено. Ці безладні напади Росії на цивільні об'єкти є воєнними злочинами. ЄС чітко дав зрозуміти, що командири, виконавці та пособники цих злочинів не залишаться безкарними. ЄС, як і раніше, прагне притягнути їх усіх до відповідальності", - сказав Стано.