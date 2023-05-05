Події

11:34 05.05.2023

Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

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Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

Прессекретар з питань закордонних справ та політики безпеки ЄС Петер Стано прокоментував нещодавні наслідки обстрілу України російськими окупантами і наголосив, що Євросоюз не дасть уникнути покарання нікому з військового командування РФ, повідомили на сайті Дипломатичної служби ЄС у п'ятницю.

"Це безрозсудне вбивство мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури має бути негайно припинено. Ці безладні напади Росії на цивільні об'єкти є воєнними злочинами. ЄС чітко дав зрозуміти, що командири, виконавці та пособники цих злочинів не залишаться безкарними. ЄС, як і раніше, прагне притягнути їх усіх до відповідальності", - сказав Стано.

Теги: #рф #єс #реакція #обстріли

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