Події

10:20 05.05.2023

Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 6,2 - USGS

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Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 6,2 - USGS

Землетрус магнітудою 6,2 стався біля західного узбережжя острова Хонсю, Японія, повідомляється в п'ятницю на сайті Геологічної служби США (USGS).

Землетрус стався близько 8:42 за Києвом (5:42 за Гринвічем або 14:42 за місцевим часом).

Осередок розміщувався на глибині 8,7 км на 37,54° північної широти і 137,3° східної довготи приблизно за 100 км на захід від японського міста Нагаока і приблизно за 500 км від берегів Південної Кореї.

Водночас у повідомленні наголошується, що ймовірність жертв і руйнувань унаслідок цього землетрусу мінімальна.

Теги: #японія #землетрус #південна_корея

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