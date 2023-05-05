Події

08:52 05.05.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення немає

1 хв читати
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення немає

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів та іншого озброєння прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Вільхуватка, Западне, Лиман Перший, Ізюмське та інші населені пункти. Обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:21 05.05.2023
Ворог обстріляв три громади в Сумській області, зафіксовано 43 вибухи

Ворог обстріляв три громади в Сумській області, зафіксовано 43 вибухи

09:00 05.05.2023
На Донеччині за добу загинуло двоє людей, п'ятеро поранені

На Донеччині за добу загинуло двоє людей, п'ятеро поранені

07:44 05.05.2023
Окупанти намагалися знову атакувати БПЛА Дніпропетровську область, а Нікополь обстріляли з артилерії

Окупанти намагалися знову атакувати БПЛА Дніпропетровську область, а Нікополь обстріляли з артилерії

07:37 05.05.2023
Противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, поранено трьох людей

Противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, поранено трьох людей

07:22 05.05.2023
Під Куп'янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ - прокуратура

Під Куп'янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ - прокуратура

02:29 05.05.2023
Окупанти 14 разів обстріляли Сумську область, є руйнування та поранений

Окупанти 14 разів обстріляли Сумську область, є руйнування та поранений

19:40 04.05.2023
Унаслідок обстрілу Покровської громади пошкоджено будівлю фермерського господарства

Унаслідок обстрілу Покровської громади пошкоджено будівлю фермерського господарства

12:54 04.05.2023
Росіяни до полудня ще 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, поранено місцевого жителя

Росіяни до полудня ще 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, поранено місцевого жителя

09:17 04.05.2023
Росіяни напередодні продовжували обстріли Чернігівщини, одна людина загинула

Росіяни напередодні продовжували обстріли Чернігівщини, одна людина загинула

08:35 04.05.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

ПК "Схід" ліквідувало два ворожі "шахеди" в ніч на п'ятницю

Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

ОСТАННЄ

Вступні іспити до магістратури-2023 можна буде скласти у 21-й області України, Києві та низці європейських країн

Аварії на залізниці в прикордонних районах РФ посилять навантаження на внутрішні сили безпеки окупантів - британська розвідка

У Шевченківському районі Києва обмежили рух транспорту через провал дороги

ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

ПК "Схід" ліквідувало два ворожі "шахеди" в ніч на п'ятницю

ЗС України ліквідували 620 окупантів, 3 танки і 16 артсистем за добу

РФ, імовірно, використає удар БПЛА по Кремлю для скасування параду, приуроченого до 9 травня

Міністр оборони Туреччини очікує продовження зернової угоди й анонсував технічну зустріч сторін 5 травня

Окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевого населення у Станиці Луганській

ЗС України відбили близько 60 ворожих атак на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА