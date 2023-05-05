Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення немає

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів та іншого озброєння прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Вільхуватка, Западне, Лиман Перший, Ізюмське та інші населені пункти. Обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.