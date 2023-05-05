ЗС України ліквідували 620 окупантів, 3 танки і 16 артсистем за добу

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 620 окупантів, три танки, 16 артсистем, 8 броньованих машин, 17 беспілотних літальних апаратів, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 193210 (+620) осіб ліквідовано, танків - 3710 (+3) од, бойових броньованих машин - 7224 (+8) од, артилерійських систем - 2978 (+16) од, РСЗВ - 550 (+3) од, засоби ППО - 304 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2540 (+17), крилаті ракети - 947 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5916 (+30) од, спеціальна техніка - 373 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.