ЗС України відбили близько 60 ворожих атак на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Збройні сили України за добу відбили близько 60 ворожих атак на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, де протягом доби підрозділи сил оборони відбили майже 60 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Без особливих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів України з території РФ, удосконалює інженерне обладнання місцевості.

Так, минулої доби обстріляв населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення.

На куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійські та мінометні обстріли противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки та південно-західної околиці Спірного. Артилерійського обстрілу зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку тривають бої в місті Бахмут. Також безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не здійснював. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області.

На мар'їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки противника в Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти обстріляли понад 55 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове і Кам’янське Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Михайлівка, Козацьке, Львове, Новотягинка, Софіївка Херсонської області та місто Херсон.