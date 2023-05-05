Встановлюються причини проблеми БпЛА Bayraktar TB2, який збили в Київській області

У Київській області ліквідували безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2, що втратив управління, причини неполадки встановлюють, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"4 травня близько 20 години на Київщині, під час планового польоту, втратив управління БпЛА Bayraktar TB2. Мета – знищена!", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ПС ЗСУ, оскільки неконтрольоване перебування БПЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було ухвалено рішення щодо застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

"Ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", - зазначили у відомстві.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БПЛА жертв та постраждалих немає, додали у ПС ЗСУ.