Події

22:10 04.05.2023

Олена Зеленська прибула на церемонію коронації Його Величності Чарльза ІІІ

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Олена Зеленська прибула на церемонію коронації Його Величності Чарльза ІІІ

Розпочався візит першої леді України Олени Зеленської до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Олена Зеленська відвідала Даунінг-стрит, 10 на запрошення дружини прем'єр-міністра Великої Британії Акшати Мурті.

Перша леді України подякувала Британії за підтримку України, зокрема, за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами.

"Неможливість проведення країною-переможцем цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну Росії проти України", - наголосила вона.

До зустрічі також долучився прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Дружина президента передала Акшаті Мурті запрошення на третій саміт перших леді та джентльменів, що відбудеться 6 вересня в Києві та буде присвячений темі ментального здоров'я.

Зеленська зазначила, що ця подія посилює роль перших леді та м'якої сили у світі задля покращення життя різних країн і народів. "Ми вчимо ваших військових, але насправді це ви вчите нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними і стійкими", - сказала дружина прем'єр-міністра.

Після зустрічі перша леді України та Акшата Мурті разом відвідали Британську бібліотеку. Раніше там відбулася презентація ініційованого першою леді України проєкту "Книжки без кордонів", для якого надруковано 16 тис. книжок українською мовою для дітей, які прибувають до Великої Британії.

Зеленська ознайомилася з українською колекцією Британської бібліотеки і разом із генеральним директором закладу сером Ролі Кітінгом презентувала там "Українську книжкову поличку".

 

 

Теги: #візит #велика_британія #зеленська

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