У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

Унаслідок падіння уламків БПЛА в Печерському районі Києва сталося загоряння на невеликій площі, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Постраждалих немає", - написав Кличко в телеграм-каналі в четвер увечері.

Зі свого боку, у пресслужбі Київської міської державної адміністрації уточнили площу пожежі.

"У Печерському районі сталося загоряння на площі 5 кв. Постраждалих попередньо немає. Підрозділи ДСНС працюють на місці подій. Інформація оновлюється та уточнюється", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.