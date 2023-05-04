У Києві працює ППО
У столиці працює ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.
У столиці працює ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.
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