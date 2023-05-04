Поблизу села Погонівка на кордоні Харківської та Донецької областей знову на міні підірвався трактор, тракториста госпіталізовано

Тракторист дістав поранення внаслідок підривання трактора на міні в четвер, 4 травня, під час проведення польових робіт у полі поблизу с. Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району Харківської області.

"Унаслідок вибуху 37-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень. Постраждалого госпіталізовано", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

Це вже другий випадок підривання трактора поблизу Погонівки за останні два дні. Напередодні, 3 травня, трактор, який їхав ґрунтовою дорогою в поле, також наїхав на ворожу протитанкову міну. 58-річного тракториста госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями.

Погонівка розташована біля адміністративної межі Харківської та Донецької областей.