Події

19:35 04.05.2023

Поблизу села Погонівка на кордоні Харківської та Донецької областей знову на міні підірвався трактор, тракториста госпіталізовано

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Поблизу села Погонівка на кордоні Харківської та Донецької областей знову на міні підірвався трактор, тракториста госпіталізовано

Тракторист дістав поранення внаслідок підривання трактора на міні в четвер, 4 травня, під час проведення польових робіт у полі поблизу с. Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району Харківської області.

"Унаслідок вибуху 37-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень. Постраждалого госпіталізовано", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

Це вже другий випадок підривання трактора поблизу Погонівки за останні два дні. Напередодні, 3 травня, трактор, який їхав ґрунтовою дорогою в поле, також наїхав на ворожу протитанкову міну. 58-річного тракториста госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями.

Погонівка розташована біля адміністративної межі Харківської та Донецької областей.

Теги: #міна #харківщина #постраждалий

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