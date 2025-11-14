В результаті ворожого удару на Київщині постраждав чоловік, зафіксовані пожежі – ОВА

Унаслідок ворожих ударів по Київській області пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки, постраждав мирний житель, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. "З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", — зазначив він.

У Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах внаслідок атаки виникли пожежі приватних будинків. У Білоцерківському районі зафіксовано загорання складських приміщень, а в Обухівському районі – пожежа легкового автомобіля.

