Інтерфакс-Україна
Події
02:22 14.11.2025

В результаті ворожого удару на Київщині постраждав чоловік, зафіксовані пожежі – ОВА

1 хв читати

Унаслідок ворожих ударів по Київській області пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки, постраждав мирний житель, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. "З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", — зазначив він.

У Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах внаслідок атаки виникли пожежі приватних будинків. У Білоцерківському районі зафіксовано загорання складських приміщень, а в Обухівському районі – пожежа легкового автомобіля.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7764

Теги: #київська #атака #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:02 14.11.2025
До 11 збільшилася кількість постраждалих у Києві, госпіталізована вагітна жінка

До 11 збільшилася кількість постраждалих у Києві, госпіталізована вагітна жінка

02:55 14.11.2025
Мер: У Києві 9 постраждалих, четверо госпіталізовані

Мер: У Києві 9 постраждалих, четверо госпіталізовані

02:10 14.11.2025
У Шевченківському районі столиці зафіксовано руйнування в адмінбудівлі

У Шевченківському районі столиці зафіксовано руйнування в адмінбудівлі

02:02 14.11.2025
У Дніпровському районі Києва евакуювали 9 людей через пожежу у пʼятиповерховому будинку – мер

У Дніпровському районі Києва евакуювали 9 людей через пожежу у пʼятиповерховому будинку – мер

08:18 11.11.2025
Один поранений і ушкодження енергетичної та залізничної інфраструктури ворожими дронами в Одеській області

Один поранений і ушкодження енергетичної та залізничної інфраструктури ворожими дронами в Одеській області

19:10 06.11.2025
Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

23:28 01.11.2025
Мешканець Вільхівської громади Харківської області травмувався на ВНП

Мешканець Вільхівської громади Харківської області травмувався на ВНП

05:24 30.10.2025
Одна людина дістала зазнала поранень внаслідок атаки російських дронів на Бориспіль – КОВА

Одна людина дістала зазнала поранень внаслідок атаки російських дронів на Бориспіль – КОВА

07:27 25.10.2025
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

08:57 22.10.2025
Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ОСТАННЄ

У Києві пошкоджені тепломережі, у Деснянському районі частина будівель залишилася без тепла

КМВА: У Дніпровському районі столиці кількість постраждалих зросла до п’яти

У Харкові біля багатоповерхівки впав безпілотник типу "Гербера" - мер

Мер Києва повідомив про займання в багатоповерхівках і падіння уламків у різних районах міста

США розпочали операцію "Південний спис" для боротьби з наркотиками у Західній півкулі

Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі Києва, двоє постраждалих у Дніпровському районі – Кличко

У Подільському районі Києва загорівся житловий будинок

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

У Дніпровському районі Києва БпЛА влучив у житловий будинок - влада

Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА