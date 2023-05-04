Події

19:04 04.05.2023

Україна залучить досвід Хорватії для розмінування територій

2 хв читати
Україна залучить досвід Хорватії для розмінування територій

Уряд України активізує співпрацю з міжнародними партнерами у сфері розмінування, обговорювалося під час онлайн-зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко з віцепрем'єр-міністром - міністром внутрішніх справ Хорватії Давором Божиновичем.

Як зазначає пресслужба Мінекономіки за підсумками переговорів у четвер, пріоритетними для гуманітарного розмінування в Україні є інфраструктурні, енергетичні та соціальні об'єкти, а також сільськогосподарські землі.

"В Україні працює близько 2 тисяч фахівців із розмінування в державних інститутах і 600 фахівців у приватних операторів. Враховуючи великі обсяги робіт, нам потрібно принаймні вдвічі більше саперів", - зазначила Свириденко.

Своєю чергою, віцепрем'єр Хорватії зазначив, що розмінування хорватських земель, що триває з 1995 року, майже завершено. Хорватія відкрита для співпраці, готова передавати власний досвід і продовжувати надавати необхідну допомогу в цьому питанні.

"Ми сподіваємося, що процес розмінування українських земель буде швидшим. Ми готові підтримувати Україну в обстеженні та очищенні об'єктів і земель з огляду на наш досвід, розроблені технології та розвинену галузь із розмінування. Це одна із можливостей щодо кооперації та інвестицій", - зазначив Божинович.

В Україні створено Центр гуманітарного розмінування, метою якого є координація міжнародної допомоги, визначення пріоритетів і розподіл завдань розмінування серед операторів, що працюють на всій території країни. Уряд планує залучити представників Хорватії, країн G7 та інших зацікавлених міжнародних організацій до Наглядової ради Центру.

 

 

Теги: #хорватія #розмінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 04.05.2023
Канада передала Україні обладнання для розмінування

Канада передала Україні обладнання для розмінування

04:42 27.04.2023
Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових

Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових

20:30 21.04.2023
Роботу з реалізації держполітики в гуманітарному розмінуванні координуватиме перший віцепрем'єр

Роботу з реалізації держполітики в гуманітарному розмінуванні координуватиме перший віцепрем'єр

16:15 20.04.2023
Глава МВС: 400 саперів після підготовки розпочнуть розмінування деокупованих територій уже в червні, навчання пройдуть ще 500 вибухотехніків

Глава МВС: 400 саперів після підготовки розпочнуть розмінування деокупованих територій уже в червні, навчання пройдуть ще 500 вибухотехніків

14:32 14.04.2023
Канада з початку війни виділила на розмінування України $35,5 млн - посол

Канада з початку війни виділила на розмінування України $35,5 млн - посол

16:41 13.04.2023
Американський інвестор Говард Баффет допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням

Американський інвестор Говард Баффет допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням

21:20 10.04.2023
Україні потрібно щонайменше 5 тис. фахівців для розмінування

Україні потрібно щонайменше 5 тис. фахівців для розмінування

07:41 10.04.2023
В Україні запустять виробництво обладнання для гуманітарного розмінування

В Україні запустять виробництво обладнання для гуманітарного розмінування

16:02 07.04.2023
Кабмін створив Центр гуманітарного розмінування

Кабмін створив Центр гуманітарного розмінування

17:37 04.04.2023
Шмигаль: Ми створюємо широку коаліцію країн, які допоможуть прискорити процес розмінування України

Шмигаль: Ми створюємо широку коаліцію країн, які допоможуть прискорити процес розмінування України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

У Києві працює ППО

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

ОСТАННЄ

В Одесі запрацював десятий Центр допомоги врятованим із зони бойових дій

Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

У Києві працює ППО

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

СБУ затримала віцемера Вознесенська, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей на закупівлю оборонної продукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА