Україна залучить досвід Хорватії для розмінування територій

Уряд України активізує співпрацю з міжнародними партнерами у сфері розмінування, обговорювалося під час онлайн-зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко з віцепрем'єр-міністром - міністром внутрішніх справ Хорватії Давором Божиновичем.

Як зазначає пресслужба Мінекономіки за підсумками переговорів у четвер, пріоритетними для гуманітарного розмінування в Україні є інфраструктурні, енергетичні та соціальні об'єкти, а також сільськогосподарські землі.

"В Україні працює близько 2 тисяч фахівців із розмінування в державних інститутах і 600 фахівців у приватних операторів. Враховуючи великі обсяги робіт, нам потрібно принаймні вдвічі більше саперів", - зазначила Свириденко.

Своєю чергою, віцепрем'єр Хорватії зазначив, що розмінування хорватських земель, що триває з 1995 року, майже завершено. Хорватія відкрита для співпраці, готова передавати власний досвід і продовжувати надавати необхідну допомогу в цьому питанні.

"Ми сподіваємося, що процес розмінування українських земель буде швидшим. Ми готові підтримувати Україну в обстеженні та очищенні об'єктів і земель з огляду на наш досвід, розроблені технології та розвинену галузь із розмінування. Це одна із можливостей щодо кооперації та інвестицій", - зазначив Божинович.

В Україні створено Центр гуманітарного розмінування, метою якого є координація міжнародної допомоги, визначення пріоритетів і розподіл завдань розмінування серед операторів, що працюють на всій території країни. Уряд планує залучити представників Хорватії, країн G7 та інших зацікавлених міжнародних організацій до Наглядової ради Центру.