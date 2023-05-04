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18:59 04.05.2023

Сили оборони України за добу завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України за добу завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала за минулу добу шість ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Крім того, протягом доби знищено чотири баражувальні боєприпаси "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили за минулу добу п'ять районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника та одну станцію радіоелектронної боротьби.

З огляду на те, що російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, медичні заклади на тимчасово захопленій ними території переповнені пораненими окупантами. "Противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи. Так, у населеному пункті Мирне Запорізької області спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь. При цьому російські загарбники змушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов'язковим відвідуванням школи дітьми", - розповіли в Генштабі.

Теги: #зсу #удари #ворог

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