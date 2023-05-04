В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

Укргідрометцентр попереджає про нічні заморозки в період із 6 до 9 травня.

Як повідомляється, у північних, у північно-західних, Вінницькій, Черкаській областях уночі 6 травня очікуються заморозки на ґрунті 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий), у всій Україні - окрім південної частини, Закарпаття та Прикарпаття - 7,8 і 9 травня.

На Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки очікуються в повітрі 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий) вночі 6-7 травня.