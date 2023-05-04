Події

14:37 04.05.2023

В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

1 хв читати
В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

Укргідрометцентр попереджає про нічні заморозки в період із 6 до 9 травня.

Як повідомляється, у північних, у північно-західних, Вінницькій, Черкаській областях уночі 6 травня очікуються заморозки на ґрунті 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий), у всій Україні - окрім південної частини, Закарпаття та Прикарпаття - 7,8 і 9 травня.

На Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки очікуються в повітрі 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий) вночі 6-7 травня.

Теги: #прогноз #заморозки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 04.05.2023
В Україні найближчої доби переважно без опадів, на півночі місцями невеликий дощ

В Україні найближчої доби переважно без опадів, на півночі місцями невеликий дощ

12:30 01.05.2023
Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

14:20 27.04.2023
Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

14:16 27.04.2023
НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

12:53 27.04.2023
Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

09:41 27.04.2023
Урожай зернових та олійних буде на 10% нижчим за минулорічний через несприятливу погоду під час посівної

Урожай зернових та олійних буде на 10% нижчим за минулорічний через несприятливу погоду під час посівної

11:58 24.04.2023
У низці областей України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі

У низці областей України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі

15:03 22.04.2023
РФ усе ближче до Нюрнберга - Резніков за результатами зустрічі в Рамштайні

РФ усе ближче до Нюрнберга - Резніков за результатами зустрічі в Рамштайні

13:20 22.04.2023
Найближчими днями в Україні буде тепло, місцями пройдуть невеликі дощі

Найближчими днями в Україні буде тепло, місцями пройдуть невеликі дощі

12:15 20.04.2023
Погода найближчими днями в Україні буде дощовою, після похолодання в п'ятницю очікується потепління

Погода найближчими днями в Україні буде дощовою, після похолодання в п'ятницю очікується потепління

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Зеленський вірить в успіх контрнаступу

Зеленський закликав Бельгію та Нідерланди прискорити постачання Україні бронетехніки та авіації

ОСТАННЄ

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

Поліція Берліна почала розслідування після витоку інформації про візит Зеленського

РФ незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників - омбудсмен

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус: ворог нервує і боїться нашого наступу

У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

Через акцію протесту польська сторона може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Бельгія розробляє механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів - прем'єр

Не може бути й мови про те, щоб відмовитися від української мови, літератури та історії України в навчальній програмі - Лісовий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА