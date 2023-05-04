Зеленський на зустрічі з головою і секретарем МКС: Ми маємо посилити тиск на РФ, щоб припинити масові депортації, і створити універсальний механізм захисту дітей

У межах офіційного візиту до Королівства Нідерланди президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного кримінального суду (МКС) Пьотром Хофманскі та секретарем суду Освальдо Завалою Агілером, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент України наголосив на важливості ухваленого МКС рішення щодо видачі ордерів на арешт російського лідера та уповноваженого з прав дитини держави-агресора за звинуваченням у депортації українських дітей.

"Ці злочини потребують особливої, першочергової уваги. Маємо посилити тиск на Росію, щоб припинити масові депортації, й створити універсальний механізм для захисту дітей", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах проти людяності та геноциді українського народу є принциповим для України.

"Для нас результат - це виключно конкретні вироки всім російським воєнним злочинцям, включно з найвищим керівництвом країни-агресора", - заявив президент.

Як повідомляється, глава держави окремо порушив питання важливості комплексної роботи нашої держави, що здійснюється з метою створення інституційних меж для притягнення до відповідальності винних за злочин агресії проти України, та додав, що Україна робила й робитиме все необхідне для розслідування та переслідування в межах національної юрисдикції за масові звірства, скоєні РФ під час цієї війни.

Зеленський також особливо відзначив рівень співпраці між МКС і національними правоохоронними органами України, а також важливість відкриття найближчим часом філії Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Києві, що сприятиме подальшому посиленню відповідної взаємодії.