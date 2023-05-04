Події

13:10 04.05.2023

Зеленський обговорив із лідерами парламенту Нідерландів підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі

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Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Нідерландів зустрівся зі спікером Палати представників Нідерландів Верою Бергкамп і спікером Сенату Яном Ентоні Брауном, повідомляє пресслужба президента.

"Зеленський окремо акцентував на підготовці до Вільнюського саміту НАТО. Глава держави відзначив важливість ухвалення на саміті конкретних рішень щодо членства України в Альянсі та надання нашій державі гарантій безпеки до моменту вступу в НАТО", - зазначається в повідомленні.

Президент також подякував очільникам нідерландського парламенту за чітку й активну позицію законодавчого органу на підтримку України та важливі кроки, які допомогли Україні дати відсіч агресії РФ.

"Сьогодні Нідерланди - серед лідерів підтримки України й один із наших ключових союзників у захисті цінностей свободи", - наголосив він.

Зеленський високо оцінив ухвалення парламентом Нідерландів низки резолюцій на підтримку України, зокрема про лідерство країни у міжнародному переслідуванні за злочини Росії в Україні та про заснування в Гаазі спеціального трибуналу, який зможе засудити найвище керівництво Росії.

Окрему подяку президент висловив парламенту Нідерландів за підтримку в питанні надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Він наголосив, що Україна робить усе можливе для завершення виконання рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на членство в Євросоюзі та розраховує на позитивну оцінку цих зусиль. Президент також наголосив на важливості початку до кінця поточного року переговорів про вступ до ЄС.

Теги: #нідерланди #зеленський

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