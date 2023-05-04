У результаті обстрілів на Донеччині загинуло три людини, поранено дев’ять

За минулу добу внаслідок обстрілів Донецької області поранено двох мирних жителів у Краматорську та Сіверську, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 3 травня росіяни вбили 2 жителів Донбасу: у Великій Новосілці та Зарічному. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в четвер уранці.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.