У рамках "Євробачення-2023" у Ліверпулі відбудеться концерт Джамали, EuroFestival і діятиме "Український бульвар"

У рамках міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі (Велика Британія) відбудеться концерт української співачки Джамали, відбудеться EuroFestival і діятиме "Український бульвар", де буде представлено українську моду та кухню.

Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, також діятимуть шале, де гості "Євробачення" та міста можуть придбати все, що представляє Україну.

Зазначається, що в рамках пісенного конкурсу Український інститут при Міністерстві закордонних справ готує 24 українських проєкти, з них 19 - це колаборації з британськими організаціями та митцями, зокрема, EuroFestival.

Зокрема, у Ліверпулі 11 травня перед показом другого півфіналу переможниця "Євробачення-2016" Джамала у супроводі філармонічного оркестру BBC представить новий альбом "Qirim", написаний на основі кримськотатарських народних пісень.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Великої Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня (перший півфінал відбудеться 9 травня), а гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу в Ліверпулі.