Сили оборони завдали ударів по 4 місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів за минулу добу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, також українські захисники знищили п'ять розвідувальних безпілотних літальних апаратів різних типів, які належать окупантам, та один баражувальний боєприпас "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили один район зосередження живої сили та боєприпасів противника.

Також повідомляється про розміщення окупантів у приватних будинках в окупованих районах Херсонської області.

"Щоб хоч якось убезпечити свій особовий склад від вогневого ураження сил оборони України, на тимчасово захоплених територіях противник і надалі цинічно використовує місцеве населення. У населених пунктах Каховського району російські загарбники поміж приватних будинків місцевих жителів розміщують свої підрозділи", - розповіли в Генштабі.