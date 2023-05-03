Прем'єр-міністерка Данії: Питання винищувачів складне, дискусія триває

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни-союзники все ще обговорюють питання надання Україні військових літаків-винищувачів F-16.

"Що стосується винищувачів - це все ще питання, яке ми повинні вирішити з союзниками. Питання складне. Але це дискусія, яка триває. З погляду Данії ми її ще не завершили", - сказала вона на пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи та президентом України Володимиром Зеленським.

Фредріксен зазначила, що Данія надала Україні різні види військової допомоги, зокрема артилерію.