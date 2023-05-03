Події

19:29 03.05.2023

Прем'єр-міністерка Данії: Питання винищувачів складне, дискусія триває

1 хв читати
Прем'єр-міністерка Данії: Питання винищувачів складне, дискусія триває

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни-союзники все ще обговорюють питання надання Україні військових літаків-винищувачів F-16.

"Що стосується винищувачів - це все ще питання, яке ми повинні вирішити з союзниками. Питання складне. Але це дискусія, яка триває. З погляду Данії ми її ще не завершили", - сказала вона на пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи та президентом України Володимиром Зеленським.

Фредріксен зазначила, що Данія надала Україні різні види військової допомоги, зокрема артилерію.

 

 

Теги: #допомога #авіація #данія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 03.05.2023
Прем'єрка Данії: Ми готові допомагати Україні й надалі стільки, скільки потрібно

Прем'єрка Данії: Ми готові допомагати Україні й надалі стільки, скільки потрібно

00:23 03.05.2023
США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

18:27 02.05.2023
Данія надасть пакет допомоги в 1,7 млрд данських крон для підтримки України в контрнаступі

Данія надасть пакет допомоги в 1,7 млрд данських крон для підтримки України в контрнаступі

20:07 30.04.2023
Марченко і Домбровскіс обговорили майбутню співпрацю в рамках МФД для України на 2023 рік

Марченко і Домбровскіс обговорили майбутню співпрацю в рамках МФД для України на 2023 рік

19:26 30.04.2023
Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

07:45 30.04.2023
Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

21:45 28.04.2023
Данія планувала використовувати артустановки Caesar для своєї армії, але через агресію РФ передала їх Україні

Данія планувала використовувати артустановки Caesar для своєї армії, але через агресію РФ передала їх Україні

13:47 28.04.2023
САУ CAESAR від Данії вже заступили на бойове чергування в Україні - Резніков

САУ CAESAR від Данії вже заступили на бойове чергування в Україні - Резніков

07:54 28.04.2023
За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

12:17 26.04.2023
Законодавці ЄС домовилися щодо пропозиції про декарбонізацію авіаційного сектору

Законодавці ЄС домовилися щодо пропозиції про декарбонізацію авіаційного сектору

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Північні країни-члени НАТО продовжать підтримувати Україну на її шляху до Альянсу - Спільна заява

Зеленський: Ми не атакували Путіна - це ми залишимо трибуналу

На сході України за добу відбито приблизно 30 атак окупантів, найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

ОСТАННЄ

Сили оборони завдали ударів по 4 місцях скупчення окупантів за добу

Прем'єр Швеції: Ми підтримуємо процес вступу України в ЄС

Північні країни-члени НАТО продовжать підтримувати Україну на її шляху до Альянсу - Спільна заява

Словацький оператор системи передачі SEPS передає "Укренерго" обладнання на EUR1 млн для відновлення магістральних ПС

Окупанти завдали 2 ракетних і 41 авіаудару по Україні за добу

Зеленський: Ми не атакували Путіна - це ми залишимо трибуналу

Прем'єр Норвегії: Мир має бути встановлений на умовах України

На сході України за добу відбито приблизно 30 атак окупантів, найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА