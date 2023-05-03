Окупанти завдали 2 ракетних і 41 авіаудару по Україні за добу

Російські окупанти завдали два ракетних і 41 авіаційного удару по території України за минулу добу, здійснили близько 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, унаслідок обстрілу постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Протягом доби окупанти здійснили артилерійські та мінометні обстріли понад 60 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях, зокрема міст Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, а також міста Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.