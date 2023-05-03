На сході України за добу відбито приблизно 30 атак окупантів, найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, де протягом доби підрозділи сил оборони України відбили близько 30 атак.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, найзапекліші бої точаться за міста Бахмут і Мар'їнка Донецької області.

"На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки з метою пошуку слабких місць у нашій обороні... На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої в місті Бахмут. Безуспішними були атаки окупантів у напрямку населеного пункту Нью-Йорк", - ідеться у зведенні.

"На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав... На мар'їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. За добу наші захисники відбили численні атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки", - розповіли в Генштабі.

На куп'янському напрямку ворог минулої доби не проводив наступальних дій. На запорізькому та херсонському напрямках окупанти обороняються. На сіверському та слобожанському напрямках зберігають військову присутність у прикордонних районах РФ.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка особового складу російських територіальних військ.