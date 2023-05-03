Події

16:25 03.05.2023

Російські окупанти двічі обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

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Російські окупанти двічі обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

Станом на 16:00 середи, 3 травня, російські окупанти двічі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 10:30 до 10:35 зафіксовано чотири приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Нововасилівка. (...) Близько 10:30 зафіксовано два приходи, ймовірно з міномету 120 мм, у районі н.п. Бучки", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Теги: #північ #обстріли

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