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14:45 03.05.2023

Зеленський закликав Фінляндію прискорити підготовку 16-го пакета військової допомоги Україні

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Зеленський закликав Фінляндію прискорити підготовку 16-го пакета військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав Фінляндію прискорити надання Україні військової допомоги в межах виділеного 15-го пакета й розпочати підготовку 16-го пакета допомоги у сфері українських оборонних спроможностей.

"Тема наших сьогоднішніх переговорів - російська агресія. Є такі аспекти, в яких Фінляндія регулярно підтримує нашу боротьбу за суверенність. Фінляндія виступає, як і ми, за мирне співіснування між народами. Дякую Фінляндії за вже 15-й пакет допомоги (Україні - ІФ-У). Це для нас абсолютно необхідно - для виживання нашої країни та народу. Закликаємо прискорити надання 15-го пакета допомоги й розпочати якомога швидше підготовку наступного, 16-го пакета, який для нас дуже важливий", - заявив Зеленський на пресконференції з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо в Гельсінкі.

При цьому він подякував фінській стороні за внесок у зміцнення глобальної коаліції з припинення російської агресії та готовність виконувати пункти української Формули миру, а також бізнес-компаніям Фінляндії за скоординовану допомогу Україні з постачаннями енергетичного обладнання після російських ракетних обстрілів.

"Цінуємо, що Фінляндія була серед перших країн, які відгукнулися на запит про допомогу", - сказав президент України.

Теги: #україна #фінляндія #військова_допомога

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