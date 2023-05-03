Зеленський закликав Фінляндію прискорити підготовку 16-го пакета військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав Фінляндію прискорити надання Україні військової допомоги в межах виділеного 15-го пакета й розпочати підготовку 16-го пакета допомоги у сфері українських оборонних спроможностей.

"Тема наших сьогоднішніх переговорів - російська агресія. Є такі аспекти, в яких Фінляндія регулярно підтримує нашу боротьбу за суверенність. Фінляндія виступає, як і ми, за мирне співіснування між народами. Дякую Фінляндії за вже 15-й пакет допомоги (Україні - ІФ-У). Це для нас абсолютно необхідно - для виживання нашої країни та народу. Закликаємо прискорити надання 15-го пакета допомоги й розпочати якомога швидше підготовку наступного, 16-го пакета, який для нас дуже важливий", - заявив Зеленський на пресконференції з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо в Гельсінкі.

При цьому він подякував фінській стороні за внесок у зміцнення глобальної коаліції з припинення російської агресії та готовність виконувати пункти української Формули миру, а також бізнес-компаніям Фінляндії за скоординовану допомогу Україні з постачаннями енергетичного обладнання після російських ракетних обстрілів.

"Цінуємо, що Фінляндія була серед перших країн, які відгукнулися на запит про допомогу", - сказав президент України.