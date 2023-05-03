СБУ ліквідувала мережу ботоферм, які працювали на дестабілізацію обстановки в Україні

Служба безпеки України ліквідувала мережу ботоферм з аудиторією майже 200 тисяч користувачів, які працювали на розхитування обстановки в Україні, повідомляє СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Насамперед зловмисники намагалися дискредитувати діяльність найвищого військово-політичного керівництва нашої держави в умовах війни", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, також вони поширювали неправдиві повідомлення про теракти в українських містах і "мінування" об'єктів із масовим скупченням людей.

У повідомленні уточнюється, що для "розгону" фейків зловмисники створили анонімні акаунти в соцмережах "Фейсбук", "Інстаграм" і "Твіттер" із загальною аудиторією майже 200 тис. користувачів.

У результаті багатоетапної спецоперації в різних регіонах України знешкоджено дев'ять ботоферм і викрито їхніх організаторів, серед них - активні прихильники однієї з політсил України.

У спецслужбі інформують, що ботоферми працювали в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській і Закарпатській областях, а апаратно-програмні комплекси для "вирощування" ботів фігуранти встановили у власних або офісних приміщеннях.

Під час обшуків у зловмисників виявлено комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні "вкиди", 5 тис. SIM-карток українських операторів мобільного зв'язку, GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Спецоперацію проводили кіберпідрозділи СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8169