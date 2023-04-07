СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ

СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка створила понад 3 тисячі фейкових акаунтів для інформаційних диверсій проти України, повідомляє СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Кропивницькому ботоферму, яка діяла на користь російських спецслужб. У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора ворожого осередку. Ним виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією СБУ, у Кіровоградській області зловмисник почав масово створювати анонімні акаунти в соцмережах і продавати їх через даркнет, відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру.

У спецслужбі уточнюють, що середня вартість одного бота становила 200 грн, а організатор ботоферми створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму понад пів мільйона гривень.

"Основними його "клієнтами" були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти. Боти потрібні були агресору для розгону дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони", - зазначається в повідомленні.

Отже, як пояснюють у СБУ, ворог намагався розхитувати внутрішньополітичну обстановку в різних регіонах України в умовах війни.

Під час обшуку на орендованій квартирі фігуранта виявлено комп'ютерну техніку, спеціалізоване обладнання, 3 тис. SIM-карток, які він використовував у протиправній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта та обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою.

Заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.