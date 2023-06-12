Події

14:30 12.06.2023

СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для "розгону" ворожих наративів

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СБУ ліквідувала у Вінниці ботоферму, яка щодня створювала до 500 фейкових акаунтів для "розгону" ворожих наративів

Служба безпеки України заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, що працювала на користь країни-агресора, затримано трьох її організаторів, повідомляє СБУ.

"Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, зокрема заборонених в Україні. Готових "ботів" фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють "під дахом" спецслужб РФ", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією української спецслужби, тільки на "оренді" одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 грн. Гроші отримували і через власні криптогаманці, і на банківські картки.

У СБУ зазначають, що російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового "розгону" прокремлівських наративів. Зокрема - щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні.

"Також інтернет-агітатори РФ виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, зокрема й на міжнародній арені. Для цього подавали інформаційні "вкиди" від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС", - інформують у спецслужбі.

За даними слідства, організаторами ботоферми є троє жителів Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили в орендованому гаражі.

Під час обшуків за адресами та в помешканнях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, 3 тис. SIM-карток українських і європейських операторів мобільного зв'язку, 13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення, банківські картки, через які вони отримували гроші від "клієнтів".

Згідно з повідомленням, усю вилучену техніку направлено на експертизу, а фігурантам планують повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

 

Теги: #сбу #ботоферма

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