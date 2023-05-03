Події

12:34 03.05.2023

У Європі триває найбільша антимафіозна операція - ТБ

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У кількох країнах ЄС у середу триває великомасштабна поліцейська операція проти калабрійської мафії "Ндрангета", передає телеканал RTBF.

"Безсумнівно, йдеться про одну з найбільших операцій, які коли-небудь проводилися в Європі проти мафії", - наводить канал слова свого джерела, наближенного до розслідування.

Операція проходить у Бельгії, особливо в провінції Лімбург, але також у Німеччині, Іспанії, Італії, Португалії та Франції. На ранок середи було здійснено близько сотні арештів імовірних членів мафії у всіх цих країнах.

Європейські сили правопорядку, за даними RTBF, діють у рамках розслідування, що ґрунтується на інформації правоохоронних органів Бельгії. Поліція користується під час операції розшифрованим листуванням, яке кодували злочинці.

Операція, що отримала назву "Еврика", націлена головним чином на ватажків і членів калабрійської мафії "Ндрангета". Їх підозрюють, зокрема, у відмиванні грошей, наркотрафіку, ухиленні від сплати податків та інших шахрайствах.

"Ця мафія вважається однією з наймогутніших у світі, отримуючи наразі найбільшу частину своїх доходів від торгівлі наркотиками", - повідомляє телеканал.

Раніше в середу повідомлялося, що поліція ФРН затримала понад 30 осіб, пов'язаних з італійською мафією. В операції брали участь понад тисячу поліцейських, які обшукали десятки будинків і офісів у Баварії, у Північному Рейн-Вестфалії та в Рейнланд-Пфальці.

Калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета" було засновано 1897 року. Він діє не лише в Італії і вважається одним із найвпливовіших у світі, серед його лав - близько 10 тис. членів. Однією з особливостей, через які, як зазначають європейські ЗМІ, проти "Ндрангети" складно боротися, є децентралізація. На відміну від сицилійської "Коза Ностри", у "Ндрангети" менш жорстка система ієрархії, і глави невеликих мафіозних "сімей", які входять до неї, мають значну автономію в ухваленні рішень. У підсумку навіть у разі арешту частини ватажків, "Ндрангета" все одно здатна функціонувати.

Теги: #європа #мафія

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