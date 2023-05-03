ЗС України ліквідували 520 окупантів, 1 танк і 16 артсистем за добу

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 520 окупантів, 1 танк, 16 артсистем і 6 броньованих машин, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 191940 (+520) осіб, ліквідовано танків - 3702 (+1) од, бойових броньованих машин - 7199 (+6) од, артилерійських систем - 2946 (+16) од, РСЗВ - 544 (+0) од, засобів ППО - 300 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2505 (+28), крилаті ракети - 947 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5865 (+14) од, спеціальна техніка - 363 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.