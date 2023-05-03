Події

07:48 03.05.2023

Окупанти потроюють рейди і залякують херсонців депортацією в разі відмови від російського громадянства

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Окупанти потроюють рейди і залякують херсонців депортацією в разі відмови від російського громадянства

Російські окупанти влаштовують рейди для залякування жителів Херсонської області та примусу їх брати російські паспорти, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб прискорити цей процес, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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