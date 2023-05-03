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07:45 03.05.2023

ЗС України тримають оборону в Бахмуті та Мар'їнці, відбили понад 30 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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ЗС України тримають оборону в Бахмуті та Мар'їнці, відбили понад 30 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Збройні сили України відбили понад 30 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тримають оборону в Бахмуті та Мар'їнці, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - здійснив понад 30 атак", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, ЗС тримають оборону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії населені пункти Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка і Мурав'ї Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Окрім того, окупанти безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв також Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Карлівку та Нетайлове.

На мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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