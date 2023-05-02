Україна очікує на політичний сигнал, який вже сьогодні чітко закріпить її майбутнє в НАТО

Україна очікує чіткого сигналу від Альянсу про підтримку її членства на майбутньому Вільнюському саміті НАТО, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми бачимо можливість зробити ці гарантії реальними, і вони повинні працювати до вступу України до НАТО. Також ми хочемо отримати політичний сигнал, який уже сьогодні чітко закріпить майбутнє України до НАТО і зворотного шляху вже не буде. Буде лише питання часу", – сказав він у ході зустрічі із журналістами.

Водночас Єрмак наголосив на важливості надання Україні ефективних гарантій безпеки на весь період, що передує повній інтеграції в НАТО.

За його словами, Україна докладає максимум зусиль, працюючи індивідуально з кожною країною та знаходячи відповідні аргументи, щоб розвіяти сумніви щодо безальтернативності приєднання до Альянсу.