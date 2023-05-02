Події

23:07 02.05.2023

Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язуються скасувати односторонню заборону імпорту української агропродукції

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Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина за рішенням Європейської комісії зобов'язуються скасувати односторонню заборону імпорту української агропродукції, повідомила прес-служба Міністерства агрополітики України.

"З сьогоднішнього дня, 2 травня, за рішенням Єврокомісії Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язуються скасувати свої односторонні заходи щодо імпорту агропродукції, що надходить з України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в той же час 4 сільськогосподарські культури – пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини не експортуватимуться до 5 червня 2023 року.

До інших країн Європейського Союзу імпорт із України всієї продукції, включаючи пшеницю, кукурудзу, ріпак та соняшник, триватиме без обмежень, зазначили у міністерстві.

"Транзит усієї української агропродукції, включаючи ці 4 агрокультури, зберігається через усі країни Європейського Союзу", - додали у відомстві.

Теги: #україна #експорт #єврокомісія #агропродукція

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